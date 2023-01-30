Україна все ще може почати давно запланований контрнаступ цієї зими, вважають аналітики.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що затримки з поставками Україні західних зразків далекобійних РСЗВ, передових ППО і танків були головним чинником того, що Україна втратила час для початку великого контрнаступу і не змогла перехопити ініціативу на полі бою.

Як йдеться у звіті Інституту, Захід, який зобов'язався підтримувати Україну зброєю, не врахував передбачувану вимогу перевести ЗСУ з радянських систем на західні.

Відзначається, що після 11 листопада, коли був звільнений Херсон, українські військові не зуміли піти в новий наступ, що перетворило війну в позиційні бої на користь росіянам.

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Якби ЗСУ почали переводити на західні зразки техніки влітку 2022 року, Україна використала б "вікно можливостей" і перехопила ініціативу виснаженої російської армії.

Обережність українського командування після звільнення Херсона, вважають експерти, продиктована відсутністю гарантій з боку Заходу щодо заміни знищеної і пошкодженої в боях техніки. Тому бої на півдні після звільнення правого берега Херсонської області в середині листопада не розширилися в новий контрнаступ.

Росіяни цим скористалися, оголосивши в країні мобілізацію і почавши підготовку нового "гарматного м'яса", що вилилося у відновлення штурмів в Донецькій області, націлених, перш за все, на відволікання ЗСУ на підготовці до контрнаступу.

Якби західні лідери почали ставити умови для використання Україною західних танків у червні 2022 року, коли з'явилися перші явні ознаки того, що західні танки будуть потрібні, українські сили змогли б почати їх використовувати в листопаді або грудні.

Україна все ще може почати давно запланований контрнаступ цієї зими, що дещо пом'якшить наслідки повільної реакції Заходу з наданням необхідної допомоги. Разом з тим, затримка також дозволила Росії створити умови для власного наступу.

Війна новини – що відбувається на фронті

Росіяни продовжують наступ на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, не рахуючись зі своїми втратами.

Недавно окупанти намагались штурмувати Вугледар. За словами журналіста Юрія Бутусова, окупація Вугледара ворогом відтіснить українські сили від Кримського "коридору" і укріпить оборону противника.

На думку Інституту вивчення війни, ЗСУ відновили контрнаступ під Кремінною та у Запорізькій області. Водночас британські аналітики вважають, що вже у лютому може початися великий наступ Росії, щоб приурочити це до річниці вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

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