ЗСУ знищили десятки ББМ, БПЛА та артсистем.

Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 800 ворожих солдат Російської Федерації.

Як повідомляє Генштаб, станом на ранок, 24 грудня, втрати РФ у живій силі становлять вже 353 190 осіб.

Крім того, наші військові знищили багато техніки російських окупантів:

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танків ‒ 5858 (+4);

бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17);

артилерійських систем – 8314 (+28);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20),

крилаті ракети ‒ 1614 (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27);

спеціальна техніка ‒ 1229 (+6);

Водночас кількість знищених гелікоптерів (324) та літаків (327), кораблів і катерів (22), РСЗВ (932) та засобів ППО (611), а також підводних човнів (1) не змінилась.

Війна в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 23 грудня, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Окупанти наступали одразу на шести напрямках, наші захисники відбили десятки спроб штурмів.

У ніч на 24 грудня російські окупанти атакували територію Україні 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Дрони запускали із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Водночас збиття трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 українськими військовими суттєво вплинуло на тактику загарбників на Херсонському напрямку - триває затишшя у бомбардуваннях.

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