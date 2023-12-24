Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 800 ворожих солдат Російської Федерації.
Як повідомляє Генштаб, станом на ранок, 24 грудня, втрати РФ у живій силі становлять вже 353 190 осіб.
Крім того, наші військові знищили багато техніки російських окупантів:
- танків ‒ 5858 (+4);
- бойових броньованих машин ‒ 10888 (+17);
- артилерійських систем – 8314 (+28);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6404 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1614 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11022 (+27);
- спеціальна техніка ‒ 1229 (+6);
Водночас кількість знищених гелікоптерів (324) та літаків (327), кораблів і катерів (22), РСЗВ (932) та засобів ППО (611), а також підводних човнів (1) не змінилась.
Війна в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв УНІАН, протягом минулої доби, 23 грудня, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення. Окупанти наступали одразу на шести напрямках, наші захисники відбили десятки спроб штурмів.
У ніч на 24 грудня російські окупанти атакували територію Україні 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Дрони запускали із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Водночас збиття трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 українськими військовими суттєво вплинуло на тактику загарбників на Херсонському напрямку - триває затишшя у бомбардуваннях.