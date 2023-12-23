На Таврійському напрямку за минулу добу знищено майже 500 російських загарбників. Про це повідомляє бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.
Як відзначив Тарнавський, на Таврійському напрямку минулої доби ворог завдав 13 авіаударів, провів 46 бойових зіткнень та здійснив 924 артобстріли.
Водночас українські захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
"Загальні втрати ворога склали 499 осіб", - повідомив Тарнавський.
Крім того, знищено 37 одиниць військової техніки. Зокрема, йдеться про 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 протитанковий ракетний комплекс, 14 автомобілів, 1 одиницю спецтехніки та 1 склад боєприпасів. Ще 34 одиниці техніки ворога пошкоджено.
Втрати ворога - що відомо
Як повідомляв УНІАН, Сили оборони України продовжують нищити російських окупантів і за минулу добу загалом на всій ділянці фронту ліквідовано ще 1040 загарбників.
Також було знищено десятки артсистем, танків та ББМ, крім того, ЗСу вполювали три російські літаки.