Ударні БПЛА російських окупантів наша ППО збивала одразу у п'яти областях.

У ніч на 24 грудня російські окупанти атакували територію Україні 15-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Дрони запускали із району Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Як повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ в результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 14 "шахедів".

Зазначається, що дрони збивали у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей.

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Атаки дронів РФ на Україні

Російські окупанти активно використовують БПЛА для атак на нашу територію. Попри це, наша ППО дуже успішно їх збиває.

У Повітряних силах розповіли, що результативність мобільних вогневих груп дуже серйозно виросла за крайні три-чотири місяці.

Ворог планує атаки дронів заздалегідь, він використовує різні маршрути, але точок входу в повітряний простір України кілька - з окупованих територій чи з території Росії – це Курська, Брянська області. БПЛА заходять в окуповану частину Запорізької області і звідти уже розлітаються по різних маршрутах.

При цьому окупанти намагаються покращити свої БПЛА. Проводять модернізації та працюють над маскуванням, щоб їх було складніше виявляти та збивати нашим силам ППО.

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