Спостерігається затишшя у використанні керованих авіабомб.

Збиття трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 українськими військовими суттєво вплинуло на тактику загарбників на Херсонському напрямку.

"Суттєво відбилося [збиття трьох літаків на подальшій активності армії РФ у повітрі]. Ми спостерігаємо затишшя у використанні керованих авіабомб", – сказала в ефірі телемарафону речниця обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк..

За її словами, до цього був період, коли погода не дозволяла загарбникам застосовувати такий спосіб повітряного тиску. Однак вони використовували "найменше погодне віконце", намагаючись "надолужити" втрачене і дуже щільно бомбили КАБами придніпровські ділянки правого і лівого берегів.

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"Але наразі бачимо, що вони в суттєвій і глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечне. Поки що бомбардувань не фіксуємо", – зазначила Гуменюк.

Збиття російських винищувачів

22 грудня опівдні на південному напрямку наші захисники збили одразу три Су-34. З початку війни РФ втратила вже 35 таких "пташок".

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що знищені літаки могли бути з нової партії, оскільки буквально в листопаді росіяни хизувалися, що "наші мальчики отримали нову партію Су-34".

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, знахабнілі окупанти намагалися підлетіти ближче для задання ударів по бійцях ЗСУ, однак українські захисники застали тих зненацька й провели блискавичну та витончену операцію.

ЗМІ підрахували, що за цей час Росія втратила вже понад 200 пілотів. Лише у 2023 році було ліквідовано щонайменше 59 військових пілотів.

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