Тим часом противник продовжує зазнавати втрат.

У Донецькій області рашисти "мобілізували" цивільних, серед яких - особи з інвалідністю. Це сталося у тимчасово окупованій Горлівці. На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ також розповів про втрати РФ.

"Окупанти продовжують проводити заходи з мобілізації місцевого населення на тимчасово окупованих територіях України. Так, у Горлівці Донецької області 6 січня цього року, в ході чергового рейду мобілізовано до 30 осіб, 4 з них - з інвалідністю. Після 2 днів так званої підготовки на полігоні "Восточний" їх направили до однієї з військових частин російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Тим часом противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.

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Ситуація у Донецькій області

Як вже повідомляв УНІАН, росіяни завдали масованого артудару по селищу в Донецькій області. Унаслідок ворожого обстрілу є поранені. Окрім цього, учора окупанти вдарили ракетами по Краматорську. Рашисти влучили у проїжджу частину та автомобіль з людьми, є загиблі.

Між тим, ЗСУ відбили атаки РФ біля Бахмута, Соледара та ще 10 населених пунктів на Донбасі. Ворог зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, проте успіхів не має.

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