Унаслідок ворожого обстрілу є поранені, зазначили в Офісі президента.

Росіяни у понеділок, 9 січня, завдали масованого артилерійського удару по селищу міського типу Курахівка Донецької області.

Унаслідок ворожого обстрілу поранені двоє цивільних, їм надавали медичну допомогу, повідомили в Офісі президента Володимира Зеленського.

"…Донецька область, смт Курахівка. Окупанти завдали масованого артилерійського удару по населеному пункту", - йдеться у повідомленні.

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В ОП додали, що загорілась машина, пошкоджено господарські споруди та приватні житлові будинки.

Ситуація в Донецькій області - що треба знати

Росіяни багато разів обстрілювали населені пункти регіону, є багато руйнувань, постраждалих та жертв.

Зокрема, очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що у Соледарі та Бахмуті 8 січня унаслідок обстрілів з боку супротивників загинули двоє мирних жителів. Раніше стало відомо, що в ніч на 8 число у Соледарі загинула одна людина.

9 січня Державна прикордонна служба України поділилася, що українські прикордонник на Бахмутському напрямку відбили п'ять ворожих атак.

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