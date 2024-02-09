Глава Нацгвардії США запевнив, що є ресурси для продовження вже розпочатих навчань.

У Національної гвардії США все ще достатньо коштів, щоб завершити навчання українських пілотів на винищувачі F-16, незважаючи на те, що у США закінчилися кошти на відправку Києву додаткової зброї і допомоги. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на главу Нацгвардії США генерала Дена Хокансона.

Навчання українських пілотів почалося в жовтні на базі Національної гвардії ВПС Морріс в Тусоні, штат Арізона. Однак з тих пір гроші у фонді війни в Україні, який США використовували для відправки Україні інших систем озброєння та допомоги на мільярди доларів, закінчилися.

Через відсутність фінансування США не змогли відправити Україні жодної нової партії зброї, але навчання пілотів було продовжено, сказав Хокансон.

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"У нас є ресурси для продовження вже розпочатих навчань і для того, щоб завершити перший транш в цьому році", - сказав глава Нацгвардії США.

Однак, за його словами, якщо буде прийнято рішення про розширення програми, то знадобляться ресурси для підготовки додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу.

Ситуація з F-16 для України

Нідерланди очолюють "авіаційну коаліцію" для України, пізніше до них приєдналися Данія, Норвегія та Бельгія. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що її країна планує надати Україні 19 F-16.

5 лютого стало відомо, що Нідерланди підготують до постачання Україні ще шість винищувачів F-16. Загальна кількість літаків F-16, які Україні передадуть Нідерланди, досягла 24 одиниць.

У листопаді США почали навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також відомо, що інша група пілотів у жовтні завершила курс мовної підготовки США і почала навчання на F-16 на авіабазі в американському штаті Арізона. Там знаходиться головний навчальний центр ВПС для літаків F-16.

Як відомо, з жовтня минулого року Конгрес США не може схвалити додаткову підтримку для України обсягом 60,1 млрд доларів. Певна частина представників Республіканської партії заявило, що треба спочатку вирішити внутрішні проблеми.

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