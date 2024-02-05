Таким чином, загальна кількість літаків F-16 досягла 24 одиниць.

Міноборони Нідерландів підготує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16.

Як повідомила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен, таким чином, загальна кількість літаків F-16 досягла 24 одиниць. "Перевага в повітрі Україні необхідна для протидії російській агресії", - прокоментувала міністр.

Як зазначило видання Defensie, ці шість винищувачів додадуться до 18 F-16, які готуються до постачання Україні. 18 літаків призначено для навчального центру F-16 у Румунії.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні 18 літаків F-16.

Винищувачі F-16 для України

Нідерланди очолили "авіаційну коаліцію" для України. Пізніше до зусиль Нідерландів приєдналася Данія. Прем'єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що її країна планує надати Україні 19 F-16 і разом з Нідерландами стати першими країнами, які це зроблять.

Пізніше Норвегія та Бельгія також приєдналися до "авіаційної коаліції". 20 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що ВСУ отримають 42 американські винищувачі F-16.

Навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 вже розпочалося.

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