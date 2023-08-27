Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте заявила, що російський диктатор спеціально виснажує Україну, щоб втомити країни, які надають допомогу українському народу.

Президент Росії Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.

Таку заяву зробила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, зазначивши, що російський диктатор спеціально виснажує Україну, щоб втомити країни, які надають допомогу українському народу, повідомляє Delfi.

"Поки здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила вона.

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За словами Шимоніте, за допомогою такої стратегії РФ намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги.

"Потім (до влади на Заході, за планами Кремля - ред.) прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила прем'єр.

Війна в Україні

Весною підтримка повномасштабної війни у Росії зросла. Станом на 28 квітня 2023 року продовження загарбницької війни підтримували 75% опитаних росіян. Крім того, в Росії зросла кількість доносів, росіяни активно скаржаться поліції на людей з антивоєнною позицією.

18 серпня 2023 року голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив про те, що президент країни-агресора Володимир Путін взяв свідомий курс на затягування війни, як мінімум, до президентських виборів у США.

За словами експерта, якщо в США буде новий президент, то він заступить на посаду в січні 2025 року. "Тому, вважайте, якщо чогось раптом не станеться в Росії, весь наступний рік війна триватиме. І в рамках війни на виснаження у Росії буде величезна перевага, тому що вони нас можуть виснажувати, а ми їх – ні", - зазначив експерт.

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