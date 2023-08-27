Президент Росії Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України.
Таку заяву зробила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, зазначивши, що російський диктатор спеціально виснажує Україну, щоб втомити країни, які надають допомогу українському народу, повідомляє Delfi.
"Поки здається, що стратегія Путіна - виснажлива війна, тривале виснаження", - заявила вона.
За словами Шимоніте, за допомогою такої стратегії РФ намагатиметься негативно вплинути на темпи та масштаби надання Україні допомоги.
"Потім (до влади на Заході, за планами Кремля - ред.) прийдуть політичні партії, які взагалі перестануть підтримувати Україну. Я бачу таку реальну можливість", - заявила прем'єр.
Війна в Україні
Весною підтримка повномасштабної війни у Росії зросла. Станом на 28 квітня 2023 року продовження загарбницької війни підтримували 75% опитаних росіян. Крім того, в Росії зросла кількість доносів, росіяни активно скаржаться поліції на людей з антивоєнною позицією.
18 серпня 2023 року голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив про те, що президент країни-агресора Володимир Путін взяв свідомий курс на затягування війни, як мінімум, до президентських виборів у США.
За словами експерта, якщо в США буде новий президент, то він заступить на посаду в січні 2025 року. "Тому, вважайте, якщо чогось раптом не станеться в Росії, весь наступний рік війна триватиме. І в рамках війни на виснаження у Росії буде величезна перевага, тому що вони нас можуть виснажувати, а ми їх – ні", - зазначив експерт.