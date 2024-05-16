Об'єктом атаки стало головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вразили підприємство російської оборонки у Тулі.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах, в ніч на 16 травня безпілотники ГУР уразили виробничі потужності державного підприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

"Базальт" - це головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.

Водночас джерело УНІАН у спецслужбах також підтвердило, що дрони ГУР уразили підприємство російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.

Інші операції ГУР в РФ

Як повідомляв УНІАН, вночі 12 травня на території Російської федерації було атаковано три об'єкти. Це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Згодом стало відомо, що в ніч на середу, 15 травня, Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію з ураження паливної бази російських окупантів у Пролетарському районі Ростовської області.

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