Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України вразили підприємство російської оборонки у Тулі.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в спецслужбах, в ніч на 16 травня безпілотники ГУР уразили виробничі потужності державного підприємства російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.
"Базальт" - це головне оборонне підприємство Росії зі створення та постачання озброєння і боєприпасів для сухопутних військ, військово-повітряних сил і військово- морського флоту.
Водночас джерело УНІАН у спецслужбах також підтвердило, що дрони ГУР уразили підприємство російського оборонного комплексу "Базальт" у Тулі.
Інші операції ГУР в РФ
Як повідомляв УНІАН, вночі 12 травня на території Російської федерації було атаковано три об'єкти. Це була операція Головного управління розвідки Міністерства оборони.
Згодом стало відомо, що в ніч на середу, 15 травня, Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію з ураження паливної бази російських окупантів у Пролетарському районі Ростовської області.