Йдеться про невеликий безпілотний літальний апарат, начинений вибухівкою.

Росія не може зупинити український безпілотник-камікадзе у стилі легкомоторного літака. Він є "цеглою, що літає з бомбою на борту".

Як йдеться у матеріалі Business Insider, останніми тижнями Україна покладалася на незвичайну зброю для завдання ударів углиб території Росії. Йдеться про невеликий безпілотний літальний апарат, начинений вибухівкою. Візуально він нагадує деякі варіанти гвинтового літака Cessna.

Легкі літаки, переобладнані у безпілотники, вперше почали атакувати Росію навесні. Вони летять на малих висотах і рухаються значно повільніше, ніж ракети великої дальності, але ці БПЛА довели здатність уникати систем протиповітряної оборони та летіти до цілі сотні кілометрів.

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Експерти кажуть, що ці літаки підкреслюють успіх української інноваційної програми безпілотників дальнього радіусу дії, яку Київ застосував для нападу на військові та енергетичні об’єкти Росії.

Літак з вибухівкою атакує Росію

На початку квітня Київ застосував модифікований літак для удару по заводу з виробництва безпілотників у Татарстані. Цей літак коштує менше 90 тисяч доларів за одиницю та може летіти зі швидкістю до 200 км на годину. Його салон начинений вибухівкою.

Минулого тижня літак, схожий на А-22, вдарив по НПЗ у Республіці Башкортостан. Літак-камікадзе вільно пройшов російську ППО та уразив ціль.

Науковий співробітник Університету Осло та експерт з питань безпеки Фабіан Гоффманн писав , що "у світі ракетних систем" літак - це "по суті цегла, що літає".

Але хоча літак може здатися грубо зібраним, він все ще є "досить складною системою зброї", оскільки планер і двигун все ще потребують поєднання з вибухівкою та технологією наведення. Він працює на відносно низькій висоті, що ускладнює відстеження радарам. Якщо Україні вдасться знайти коридор без належного протиповітряного прикриття, безпілотник зможе ефективно проникнути прямо через територію Росії, сказав Гоффманн. Крім того, з огляду на його конструкцію, літак також можна прийняти за цивільний літак, а не за загрозу.

Однак це насправді не виправдовує очевидну неспроможність Росії збити їх. Під час атак на Татарстан і Башкортостан літаку вдалося пролетіти кілька годин на сотні кілометрів на території Росії, не будучи збитим розхваленими системами протиповітряної оборони Росії.

Ці дрони гучні та повільні, тому вони вразливі навіть візуально, якщо радар їх не вловить. Гоффманн сказав, що ці літаки має бути відносно легко перехопити, розмістивши протиповітряну оборону, як-от зенітні гармати, навколо критичної інфраструктури.

Зрештою, за його словами, те, що ці дрони просковзають, свідчить про те, що Росія має проблеми з потужностями - з активами, прив’язаними або до захисту поля бою, або для захисту ключових населених пунктів, таких як Москва та Санкт-Петербург. Можливо, Росія також недооцінює українську загрозу.

"Якщо ви запровадите контрзаходи, збити цю штуку буде дуже легко. І проблема в тому, що вони, здається, цього не можуть", - сказав Гоффманн.

Але встановлення адекватних заходів протидії для послідовного та ефективного захисту від загроз, що рухаються на низькій висоті, може бути складним завданням, і не лише для Росії, пояснив Гордон Девіс-молодший, генерал-майор армії США у відставці.

"Наразі це вразливе місце, яке українці використовують у своїх інтересах", - сказав Девіс.

Успіх України

Дрон у формі літака підкреслює успіх української програми безпілотників, що постійно розвивається. З початку війни понад два роки тому Київ розробив потужний арсенал саморобних безпілотних систем, які здатні наносити дальні удари по російських цілях на морі та на землі.

"Ця унікальна зброя довела, що є безцінним компонентом військових зусиль України, особливо в останні місяці, коли країна продовжує стикатися з деякими обмеженнями західних країн щодо того, як використовувати їхню військову допомогу", - пише видання.

Наприклад, США заявили, що не хочуть, щоб Київ використовував зброю американського виробництва для нанесення ударів по території Росії, побоюючись, що це може призвести до ескалації війни. Натомість Вашингтон хоче, щоб його боєприпаси великої дальності могли використовуватися лише на окупованій Росією території України.

"Вони використовують свої внутрішні можливості з хорошою перевагою та завдають удару по ключових об’єктах інфраструктури в Росії", – сказав Девіс.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці та інший старший науковий співробітник трансатлантичної програми оборони та безпеки CEPA Ленс Ландрум назвав безпілотники у стилі Cessna лише одним із прикладів "інновацій та креативності" України.

"Вони (безпілотники літакового типу - УНІАН) можуть використовувати прогалини та дірки в традиційних системах протиповітряної оборони так, як це не робили традиційні наступальні системи в минулому", - сказав Ландрум.

Удари по Татарстану: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 березня Сили оборони завдали удари по двох об'єктах РФ у Татарстані. Однією з цілей став нафтопереробний завод у Нижньокамську, де після удару виникла пожежа.

Другою ціллю Сил оборони став завод із виробництва "шахедів", який розташоване в місті Єлабуга. Наразі це один із найглибших ударів Сил оборони на території РФ за час повномашстабного вторгнення.

Експерт Іван Киричевський заявив, що після вчорашніх успішних ударів по військовому та нафтопереробному заводах у Татарстані очевидно, що Україна змогла створити засіб ураження, потужніший за дрон-камікадзе Shahed.

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