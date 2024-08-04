'Дуже динамічна ситуація': DeepState розкрив тактику РФ в Часовому Яру

Росіяни намагаються атакували невеликими групами, але безрезультатно.

Російські окупанти намагаються закріпитися на західному березі каналу в Часовому Яру Донецької області.

Як повідомляє проєкт DeepState, який відстежує ситуацію на фронті, в с самому місті дуже динамічна ситуація. Росіяни групами по 4-6-8 чоловік переправляються через канал і намагаються закріпитися в приватних будинках.

На щастя, окупантів вдається знищити. Втім, поки ліквідують одну групу, встигає перебігти нова.

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Оборона Часового Яру - що відомо

На початку липня українські захисники вийшли з мікрорайону "Канал" на сході Часового Яру. Представники ЗСУ тоді пояснили, що утримувати район було вже недоцільно, бо позиції наших захисників були зруйновані.

Разом з тим окупанти не припиняють спроб просунутися далі – за канал в основну частину Часового Яру.

Як розповідав командир роти вогневої підтримки "Чорний Лебідь" 225-го окремого штурмового батальйону, росіяни безупинно атакують Часів Яр малими групами "з усіх щілин", але "ударний кулак" створити не можуть. ЗСУ постійно нищать росіян на тих самих точках, але вони не роблять висновків і не намагаються змінювати маршрути атаки.

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