На Бахмутському та Авдіївському напрямках Росія зосереджується на веденні наступальних дій, а на Новопавлівському та Запорізькому напрямках обороняє захоплені рубежі.

Сьогодні російські окупанти завдали два авіаційних удари та здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільних об'єктах.

Як повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00, на Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує виконувати завдання з прикриття ділянки російсько-українського кордону, проведення демонстраційних і провокаційних дій.

Відео дня

Окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Ясна Поляна Чернігівської області та Басівка і Середина-Буда на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, з прикордонних районів Бєлгородської області, противник обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гур'їв, Стрілеча, Липці, Зелене, Стариця, Огірцеве, Фиголівка та Дворічна Харківської області. У районі населеного пункту Зелене ворог застосував ударний безпілотник.

На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли, зокрема, райони населених пунктів Берестове, Андріївка, Курилівка, Куп'янськ і Кислівка Харківської області; Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка і Торецьк Донецької області.

"На Бахмутському та Авдіївському напрямках загарбники зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Зафіксовано ворожі обстріли по об'єктах в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Мар'їнка і Красногорівка Донецької області. Також ворог завдав авіаударів поблизу Спірного, Невельського і Кам'янки", - розповіли у Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняють захоплені раніше рубежі. Вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Вугледар, Времівка і Золота Нива Донецької області та Зелений Гай, Дорожнянка, Оріхів, Щербаки і Кам'янське на Запоріжжі.

"На Криворізькому та Херсонському напрямках противник удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. Задіяв різнокаліберну артилерію для обстрілів Придніпрянського Дніпропетровської області; Михайлівки, Качкарівки, Милового, Зміївки, Іванівки, Антонівки і Чорнобаївки на Херсонщині та самого міста Херсон", - повідомили у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомили в Генштабі раніше, за попередню добу російські окупанти завдали по Україні 78 ракетних та 23 авіаудари. Також російський ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також відомо, що з початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували на нашій землі орієнтовно 85720 російських військових. За минулу добу ця цифра зросла на 310 осіб.

Тим часом у Генштабі ЗСУ також попередили, що на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада може бути загострення бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: