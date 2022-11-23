Десятки супротивників отримали поранення біля Мелітополя, зазначили у Генштабі армії України.

У Запорізькій області у понеділок, 21 листопада, за уточненою інформацією, були поранені понад 80 окупантів.

В районі міста Пологи знищено 5 одиниць військової техніки супротивника і зенітний ракетний комплекс С-300, були поранені 40 загарбників, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

За його даними, також біля Мелітополя поранення отримали до 30 окупантів.

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"Неподалік Веселого Запорізької області було знищено блокпост окупантів, 15 військовослужбовців отримали поранення різних ступенів тяжкості. У Мелітополі втрати супротивника склали до 30 осіб пораненими", - зазначили у Генштабі.

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Окупантам вдалося взяти під контроль низку населених пунктів у Запорізькій області, зокрема, Мелітополь.

Радник Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович сказав, що супротивники після відступу з правобережної частини Херсонської області, за неофіційними даними, пожвавилися в Запорізькій області - пішли в атаку в районі міста Гуляйполе.

Пізніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що на Запорізькому напрямку супротивник дуже рідко робить спроби невеличких штурмових дій.

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