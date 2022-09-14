Також Україна вже отримала 67 холодильників для медичних матеріалів.

Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Про це повідомляється на сайті уряду Німеччини.

Зокрема, у розділі про надання Україні військової підтримки йдеться про те, що нею вже отримано 24 зенітних самохідних артилерійських установок GEPARD (додалося ще чотири, оскільки раніше йшлося про 20 таких установок).

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Також Україна вже отримала 67 холодильників для медичних матеріалів (раніше було лише 2 такі холодильники).

Ще Україна отримала радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби COBRA.

Крім того, Німеччина передала Україні 54 бронетранспортери M113, 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, 3 реактивних систем залпового вогню Mars II та багато іншого обладнання, зброї, боєприпасів і набоїв.

Як раніше повідомляв УНІАН, німецьке видання Die Welt писало, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну. Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі з обговоренням цього питання. Але вони закінчуються нульовим результатом для ЗСУ.

При цьому депутати Бундестагу Крістіан Клінк( СДПН), Сара Нанні (Союз 90/Зелені) і Олександр Мюллер (ВДП) озвучили думку, що Німеччина повинна терміново надати більше зброї Україні для забезпечення її виживання, навіть якщо це спричинить тимчасові прогалини в бундесвері.

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