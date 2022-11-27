Для деяких країн поповнення запасів зброї виявилося досить важким процесом.

20 із 30 країн-членів НАТО вичерпали свої ресурси для постачання зброї в Україну. Втім, решта 10 країн можуть надати більше.

Як повідомив один з чиновників НАТО у коментарі The New York Times, 10 країн, серед яких Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди, можуть передавати Україні значне озброєння.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ НАТО вже передало Україні зброї на загальну суму 40 мільярдів доларів. Це відповідає річному оборонному бюджету Франції. Втім, обидві сторони конфлікту витрачають зброю та боєприпаси небаченими темпами, Захід не був до цього готовим.

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Як пише газета, особливо приголомшує темп артилерійських дуелей. Влітку українці за день випускали 6-7 тисяч артилерійських снарядів, а окупанти - приблизно 40-50 тисяч. Наприклад, в Афганістані сили НАТО могли випускати по 300 артилерійських пострілів на день і не турбуватися про протиповітряну оборону. Для порівняння: США виробляють лише 15 тисяч снарядів на місяць.

"Один день в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - заявила NYT експерт з оборони і колишня помічниця генсека НАТО Камілла Гранд.

Військова допомога Україні

16 листопада, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи протиповітряної оборони. При цьому він вказав, що в рамках Контактної групи з питань оборони України необхідно докласти великих зусиль, щоб покрити термінові потреби Києва в системах ППО.

У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи засідання Контактної групи з питань оборони України, заявив, що захист неба буде пріоритетом №1 для Києва.

16 листопада координаційна група "Рамштайн-7" домовилася про постачання для України систем ППО, снарядів для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.

23 листопада США оголосили про виділення 400 млн доларів для зміцнення ЗСУ.

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