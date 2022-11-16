Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що в рамках Контактної групи з питань оборони України треба докласти більших зусиль, аби задовольнити термінові потреби України у системах протиповітряної оборони.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що з часу проведення попереднього засідання у форматі "Рамштайн" у жовтні 7 країн зобов'язалися надати Україні системи протиповітряної оборони.

"З часу проведення нашого останнього засідання контактної групи 7 країн доставили (в Україну) системи протиповітряної оборони або зобов'язались відправити їх. І це збереже життя багатьох невинних українських чоловіків, жінок і дітей. І допоможе Збройним силам України захистити небо", - сказав Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-7"), яке проходить в онлайн-форматі.

Міністр оборони США наголосив, що в рамках контактної групи треба докласти більших зусиль, аби задовольнити термінові потреби України у системах протиповітряної оборони, які допоможуть Україні захистити інфраструктуру і забезпечити теплопостачання взимку.

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Також він нагадав, що США, Нідерланди і Чехія співпрацюють у питанні передання Україні танків Т-72 (45 танків надійдуть в рамках пакету допомоги від США).

Окрім того, як сказав Остін, сьогодні на засіданні продовжиться обговорення питань стосовно підготовки українських солдат.

"Рамштайн"-6: деталі засідання щодо оборони України 12 жовтня

12 жовтня у Брюсселі відбулося чергове засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6"). Тоді Остін заявив, що невдовзі Україна отримає нові системи протиповітряної оборони.

Своєю чергою голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, щоб забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

На початку листопада до України прибули систем протиповітряної оборони Hawk. 7 листопада до України прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS і Aspide.

4 листопада Нідерланди, США та Чехія вирішили передати для потреб ЗСУ 90 танків Т-72. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна у грудні має отримати перші 26 модернізованих танків Т-72.

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