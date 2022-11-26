США організували у Польщі пункт, у якому ремонтують західну артилерії для українського війська.

Третина з приблизно 350 гаубиць західного виробництва, переданих Україні, перебувають в неробочому стані. Пентагон організував на території Польщі пункт ремонту артилерійського озброєння для Україні.

Як повідомляє The New York Times з посиланням на чиновників американських оборонних відомств, оскільки здійснювати ремонт артилерії у польових умовах проблематично, Європейськое командування Пентагону створило ремонтний центр у Польщі.

Роботи з відновлення пошкодженого в Україні озброєння ведуться на ремонтній базі останні кілька місяців. Американські військові чиновники пильно стежать за станом української зброї.

Відео дня

Військова допомога Україні

16 листопада, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, що сім країн мають намір надати Україні системи протиповітряної оборони. При цьому він вказав, що в рамках Контактної групи з питань оборони України необхідно докласти великих зусиль, щоб покрити термінові потреби Києва в системах ППО.

У свою чергу міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи засідання Контактної групи з питань оборони України, заявив, що захист неба буде пріоритетом №1 для Києва.

16 листопада координаційна група "Рамштайн-7" домовилася про постачання для України систем ППО, снарядів для РСЗВ, ствольну артилерію та зимову форму.

23 листопада США оголосили про виділення 400 млн доларів для зміцнення ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: