Інцидент стався в суботу.

В окупованому Джанкої підірвали автомобіль російського військовослужбовця. Про це пише російський Telegram-канал Baza.

Вибух стався біля його будинку ще 23 вересня. Спочатку розглядали ймовірність вибуху газобалонного обладнання, проте пізніше прийшли до висновку, що під машиною міг спрацювати вибуховий пристрій.

За даними джерел каналу, до днища Chevrolet Aveo прикріпили контактний заряд СВ потужністю близько 500 грамів у тротиловому еквіваленті. Вражаючі елементи не використовували.

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Повідомляється, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, на першому поверсі будинку вибило скло. Водночас канал "Кримський вітер" пише, що власник автомобіля може служити на аеродромі. За їхніми даними, він постраждав.

Вибухи в Криму: що відомо

Цього місяця окупований полуотсров постійно атакують безпілотні літальні апарати і дрони.

Днями в Севастополі звучала повітряна тривога, по штабу Чорноморського флоту вдарили ракети, на місці виникла серйозна пожежа, яку не могли загасити. Загарбники заявили, що один військовослужбовець зник безвісти.

Раніше був вражений запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ, а також знищено підводний човен "Ростов-на-Дону" і великий десантний корабель "Мінськ".

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