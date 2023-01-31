На його переконання, вирішальну роль зіграла двозначна дипломатія щодо вступу України в НАТО.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що повномасштабного вторгнення РФ можна було б уникнути, якби країни послідовно та сміливо вели б Україну в НАТО.

У колонці для The Washington Post Джонсон зауважив, що країни Заходу десятиліттями використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України – "і це закінчилося повною катастрофою".

"Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику "відкритих дверей" в НАТО, і що вони мають право "обирати свою долю", і що Росія не повинна мати права вето. І весь цей час ми недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до Альянсу – бо дуже багато членів НАТО самі застосують своє право вето. Результат – найгірша війна в Європі за останні 80 років. Президент Росії Володимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надій і мрій", - пише Джонсон.

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Політик зауважив, що Путін вторгся не тому, що думав, що Україна збирається вступити в НАТО - він завжди знав, що це малоймовірно.

"Він напав на Україну, тому що вважав – і мав численні докази цього – що ми не дуже серйозно ставилися до захисту України". Якби ми були достатньо сміливими і послідовними, аби привести Україну в НАТО – якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, – то цієї повної катастрофи можна було б уникнути", - зазначив він.

Джонсон додав, що підтримка членства в НАТО в Україні дуже висока, 83% українців вважають, що Україна має стати членом Альянсу. Водночас українська армія з надзвичайною майстерністю і хоробрістю воює з використанням техніки НАТО. Як зазначив Джонсон, "не НАТО могло б навчати українців, як вести війну – насправді, є багато того, чого вони могли б навчити нас".

Він наголосив, що "українці повинні отримати все необхідне, щоб закінчити цю війну якомога швидше".

Як Джонсон підтримує Україну

Колишній прем'єр-міністр Великобританії є одним з найзатятіших партнерів і союзників Києва. Він забезпечив значну військову допомогу ЗСУ та підтримав багато ініціатив, спрямованих проти російської агресії — зокрема, санкції.

В рамках економічного форуму в Давосі Джонсон закликав не вірити ядерним погрозам Путіна і сфокусуватися на передачі Україні інструментів, які забезпечать перемогу.

В інтерв'ю ВВС екс-прем'єр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Путін погрожував йому ракетним ударом в ході екстреної телефонної розмови напередодні російського вторгнення в Україну.

У Кремлі заперечують це. Спікер російського президента наполягає, що його шеф у тій розмові нібито вказував на загрозу з боку натівських ракет для Росії, якщо Україна вступить до НАТО – нібито тоді розміщені в Україні ракети зможуть досягти Москви за лічені хвилини.

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