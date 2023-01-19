Британський політик відреагував на черговий натяк Дмитра Медведєва про застосування Росією ядерної зброї. Джонсон вважає, що світу краще сфокусуватися на поставках танків Україні.

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон висміяв погрози заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про застосування ядерної зброї на тлі поставок важкого озброєння Україні.

Під час "Українського сніданку" в Давосі британський політик констатував, що у Путіна, очевидно, настав "економічний параліч": він відчуває, що земля йде у нього з-під ніг, тому його поплічники розкидаються нереальними погрозами.

"Він (Путін - ред.) не буде використовувати ядерну зброю, він ніколи цього не зробить, але хоче, щоб ми так думали. У нього наразі економічний параліч, він втрачає землю під собою", - заявив Джонсон.

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Він закликав не вірити подібним загрозам, адже застосування ядерної зброї з боку РФ підірве відносини Путіна з Індією та Китаєм, а на це диктатор піти не може.

"Фокусуйте увагу на Україні, не на Путіні. Треба підтримувати Україну, дати їй необхідні інструменти, щоб вона перемогла... HIMARS став дуже ефективною зброєю, дайте їм танки!"- закликав колишній глава британського уряду.

Ядерні загрози Кремля

Раніше ядерними погрозами щодо України відзначився лідер Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, Росія просто може натиснути на кнопку "і салам алейкум".

Також "красномовністю" відзначився кремлівський російський пропагандист Володимир Соловйов. Минулого тижня він так засмутився західними поставками важкого озброєння Україні, що запропонував бомбити країни НАТО ядерною зброєю прямо з Африки.

У грудні минулого року російський диктатор Володимир Путін заявив, що "загроза ядерної війни наростає". Москва нібито розглядають ядерну зброю як "засіб захисту".

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