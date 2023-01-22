Також він прокоментував суперечку про те, чи отримає Україні більше танків від західних партнерів.

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час візиту в Київ заявив, що Україна має отримати все необхідне для "перемоги над РФ, яка незаконно вторглась на її територію".

"Честь відвідати Україну на запрошення президента Зеленського. Надто довго тривають страждання народу України... Єдиний спосіб покласти край цій війні – це перемога України – і перемога якомога швидше… Чим швидше Путін зазнає поразки, тим краще для України та для всього світу", – висловив переконання Джонсон, повідомляє The Guardian.

Також він прокоментував суперечку про те, чи отримає Україні більше танків від західних партнерів. Він натякнув, що є прихильником цієї ідеї. За його словами, Україна має отримати всю необхідну підтримку.

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"Саме час подвоїти зусилля і надати українцям усі інструменти, необхідні для завершення війни", – підкреслив він.

Зазначимо, на Даунінг-стріт заявили, що прем’єр-міністр Ріші Сунак "підтримує" візит Бориса Джонсона, незважаючи на попередження, що він негативно вплине на авторитет нинішнього прем'єр-міністра.

Як Джонсон підтримує Україну

Колишній прем'єр-міністр Великобританії є одним з найзатятіших партнерів і союзників Києва. Він забезпечив значну військову допомогу ЗСУ та підтримав багато ініціатив, спрямованих проти російської агресії — зокрема, санкції.

В рамках економічного форуму в Давосі Джонсон закликав не вірити ядерним погрозам Путіна і сфокусуватися на передачі Україні інструментів, які забезпечать перемогу.

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