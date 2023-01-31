Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму.

Якщо Україні під час весняно-літнього наступу вдасться перебити сухопутний "коридор" Росії в Крим, це стане запорукою початку звільнення півострова, розповів в інтерв'ю The Washington Post екс-глава ЦРУ, командувач американського угруповання в Ірані генерал Девід Петреус.

На його думку, Україна не відмовиться від Криму після стількох жертв.

"Якщо вони (українці - УНІАН) зможуть, то у весняно-літньому наступі цього року розірвуть наземний зв'язок, який є у Росії, так званий наземний коридор, який Росія встановила і веде з Росії в Україну. Таким чином, вони (українці - УНІАН) блокують його. Тоді Росія залежить від мосту через Керченську протоку для постачання Криму. Якби ви могли знову його знести, а потім змусити його (ворога - УНІАН) покладатися на пороми, а потім, якщо б ви могли почати їх вибивати - ось це дуже, дуже складні дії і операції", - поділився Петреус.

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Він зазначив, що українці проявили неймовірну винахідливість, ініціативу, майстерність.

"Якщо вони (українці - УНІАН) зможуть повністю ізолювати Крим і якщо для цього знайдуться високоточні боєприпаси з більшою дальністю - вони зможуть почати обстрілювати штаби Чорноморського флоту, різні авіабази, різні морські порти і все інше. Це, знову ж таки, не неймовірно, щоб ви могли достатньо ізолювати його (Крим - УНІАН)", - додав Петреус.

Все буде залежати від здатності накопичувати додаткові сили і можливості найближчими кількома місяцями.

"А далі все залежить від рішень, які, я впевнений, зараз обговорюються в західних столицях, і особливо в Вашингтоні, коли мова йде про додаткові можливості, які я описав. Я б додав сюди просунуті дрони, тому що вони можуть бути неймовірно важливі, як ви добре знаєте, для можливостей розвідки, спостереження, а також, можливо, для можливостей першого удару, якщо ви включите і це. Так що це свого роду роздуми як про фінальну гру, так і про те, як Крим може або не може в неї вписатися", - сказав екс-глава ЦРУ.

Окупація Криму - як Україна повертатиме півострів

Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу.

24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворог.

Після захоплення Мелітополя і Маріуполя противнику вдалося прокласти так званий "сухопутний" коридор на півострів, ставши менш залежним від потужностей Керченського мосту, який вже піддавався невідомим атакам.

Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

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