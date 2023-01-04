Супротивник наразі докладає всіх зусиль, щоб зберегти сухопутний коридор у Крим, зазначили у ГУР Міноборони.

Росія передислоковує на північ Криму нові військові підрозділи для утримання окупованих територій.

Вороги наразі докладають усіх зусиль, щоб зберегти так званий сухопутний коридор у Крим, про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.

"У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території", - пояснив Черняк.

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Він поінформував, що загарбники стягують на північ Криму нові військові підрозділи та продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії", - зазначив представник ГУР.

Новини про звільнення Криму - що повідомлялося

Генерал-майор Збройних сил України Сергій Савченко говорив, що наші воїни зможуть розпочати звільнення Крим після деокупації Мелітополя.

Колишній командувач військами США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що українська армія здатна повернути півостров під контроль Києва вже до серпня.

Представниця президента в Криму Таміла Ташева говорила, що супротивники побоюються наших військових.

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