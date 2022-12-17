Секретар РНБО зазначив, що росіяни, які переїхали жити до Криму після його захоплення Росією, поїдуть так само легко, як і приїхали.

Окопи в окупованому Криму "точно не допоможуть" росіянам, а півострів буде повернуто під контроль України, заявив виданню Крим.Реалії секретар РНБО України Олексій Данілов.

"Я можу сказати: вони їм точно не допоможуть. Крим буде повернуто і повернуто обов'язково - тим способом, яким вирішить наше військово-політичне керівництво. Якщо потрібно буде за Крим воювати, ми за Крим будемо воювати, і ні в кого питати не будемо. Це наша земля, і вона повинна бути повернута додому", - заявив Данілов.

Він також зазначив, що росіяни, які переїхали жити до Криму після його захоплення Росією, поїдуть так само легко, як і приїхали.

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"Вони легко приїхали і легко поїдуть. Це наша земля. Вони повинні жити за нашими законами. Якщо вони зайняли приміщення, в якому жили наші громадяни, то як це, що вони не повинні його звільнити? Вкрадене ніколи не приносить щастя. Не потрібно красти", - сказав Данілов.

Окупація Росією Криму

Росія окупувала український Крим в 2014 році, ввівши туди війська і провівши фейковий ререфендум щодо приєднання до РФ. Але до кінця 2022 року російські окупанти вже готуються відбивати атаки українських сил оборони на півострові. Зокрема, вони облаштовують укріплення, в тому числі і на береговій лінії, побоюючись висадки українського десанту.

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через шість місяців Україна поверне Крим. Чиновники в США вважають, що Київ має військовий потенціал, щоб повернути собі Крим, але додають, що в України немає найближчої мети щодо повернення Криму і військовий наступ не є неминучим.

Проте, серед російських військових і колаборантів вже поширюються панічні настрої через те, що ЗСУ можуть скоро зайти на територію Криму. За словами військового експерта Олександра Коваленка, повноцінна операція ЗСУ з деокупації Криму розпочнеться в 2023 році.

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