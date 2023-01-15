Бен Ходжес у своєму прогнозі враховував передачу далекобійних ракет ATACMS.

Прогноз колишнього командира Збройних сил США в Європі Бена Ходжеса щодо звільнення в 2022 році рубежів до 24 лютого не виправдався з двох причин. Перша — це відсутність ATACMS у ЗСУ, а друга — кількість жертв серед окупантів, на яку пішло російське командування.

Про це Ходжес розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода": "Очевидно, що я був занадто оптимістичним, тому що не передбачав, що ми не передамо ATACMS. Я думав, що ми це зробимо. Це був недолік. І також я не передбачав кількості сил, якими Росія готова пожертвувати в Бахмуті і навколо нього. Важливим є те, як Україна адаптувалася до того, що Росія робить з мобілізованими військами. А чи поставляє Захід Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла продовжувати атакувати російську логістику, командування і управління?"

Потім Ходжес згадав звільнення Криму. За його словами, на півострів ведуть два шляхи — Керченський міст і сухопутний коридор. Перший частково пошкоджений, а другий знаходиться під тиском ЗСУ. Ходжес вважає, що Україна звільнить Крим протягом наступних місяців, і Захід повинен надати для цього всі необхідні засоби.

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"Якщо ми обмежимо те, що даємо з точки зору діапазону — як GMLRS, яка є ракетою HIMARS, що летить на 90 кілометрів — якщо ми не зробимо більше, то, по суті, створимо притулок для Росії. Росія безкарно стріляє з Криму, з Росії та Білорусі. І це призводить до вбивства невинних українських мирних жителів. Тому, ми повинні надати їм [Україні] системи озброєння більшої дальності і ATACMS, які могли б вразити кожну річ на Кримському півострові", — продовжив Ходжес.

Ситуація на фронті: остання інформація

За даними Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 115 290 російських окупантів. А кількість підірваної техніки перевищила 18 тисяч одиниць.

Найскладніша ситуація — у Соледарі та Бахмуті. Міста-фортеці тримаються за рахунок героїчних зусиль українських захисників, які продовжують утримувати позиції.

Як повідомили у ВСУ, на території Соледара рашисти наступають по тілах своїх мертвих товаришів по службі. Ворог несе колосальні втрати, але продовжує йти на штурм.

У районі Кремінної українські воїни контратакують і поступово просуваються вперед, про що повідомили в Луганській ОВА. Росіяни намагаються зупинити ЗСУ, але отримують відсіч і відходять.

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