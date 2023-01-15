ЗСУ також знищили кілька десятків одиниць різноманітних технічних засобів ворога, у тому числі 26 крилатих ракет.

Протягом минулої доби, 14 січня, українські військові ліквідували ще 630 російських окупантів.

Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року загальні бойові втрати серед особового складу російської армії сягнули 115290 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворожих танків було знищено 3 тис. 106 (+2) одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 183 (+10), артилерійських систем - 2 тис. 94 (+4), реактивних систем залпового вогню - 437.

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Засобів протиповітряної оборони було знищено 219, літаків - 286, гелікоптерів - 276, безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 872 (+5), крилатих ракети - 749 (+26).

Кораблів/катерів було знищено 17, автомобільної техніки та автоцистерн - 4 тис. 846, спеціальної техніки - 187 (+1).

У Генштабі додали, що остаточні дані про втрати Росії в Україні дані уточнюються.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, за минулу добу російські окупаційні війська завдали три авіаційних та 57 ракетних ударів по території України. Крім того, ворог здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України 14 січня Росія застосувала зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю.

Також зазначається, що в одному із танкових батальйонів російських окупантів станом на 12 січня залишилось 10 танків Т-80БВ і близько 30 військових. Решта танків або знищені, або виведені із ладу.

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