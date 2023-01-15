Сергій Череватий зазначив, що головний ресурс російської армії - люди і його активно використовують.

Російська армія несе колосальні втрати в Соледарі Донецької області, де точаться жорстокі бої. Росіяни йдуть по трупах своїх же, намагаючись штурмувати місто.

"Вони ротують свої підрозділи, особливо ті, що зазнали втрат, а втрати там дійсно великі. Вони, по суті, по тілах своїм наступають, це можна було побачити у відео, викладених в Інтернеті..." – розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

При цьому він вказав, що головний ресурс Москви – люди, тому вони кидають на штурми багато особового складу.

Відео дня

"В першу чергу це штурмові групи, які намагаються одна за одною долати опір української сторони... Це такий екстенсивний шлях бойових дій, який веде до великих втрат ворога", - зазначив військовий.

За його словами, за минулу добу, 14 січня, росіяни завдали 234 удари, а також сталося 32 бойових зіткнення, в результаті яких окупанти втратили 119 осіб убитими та 108 пораненими на цьому напрямку.

"Сам Соледар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами", - підсумував Череватий.

Бої за Соледар - що відомо

Російські війська продовжують спроби штурму Соледара, не рахуючись втратами. Українські бійці утримують місто, героїчно відбиваючи атаки як мобілізовнних росіян, так й найманців з ПВК "Вагнер". При цьому в Росії неодноразово заявляли про захоплення міста, але цю іформацію постійно спростовують наші захисники.

Військовий ЗСУ Петро Волощенко повідомив, що станом на вечір 13 січня окупанти просунулася в "певну частину" Соледара, але знаходяться під постійним вогневим контролем ЗСУ.

14 січня заступник Міноборони Ганна Маляр повідомила, що українські воїни продовжують битися за Соледар й окупантам не вдається захопити місто.

Вас також можуть зацікавити новини: