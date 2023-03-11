Вона підкреслила, що не варто зволікати з цим питанням.

Захід повинен надати Україні винищувачі якнайшвидше для наближення перемоги у війні проти РФ.

Про це заявила колишня президент Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю Tagesspiegel. "Коли українці кажуть, що потрібні винищувачі, то ми повинні допомогти", – наголосила Кальюлайд і додала, що кожен день на фронті в Україні гинуть близько 100 українських військових і ще близько 300 отримують поранення.

Вона згадала, що німецький уряд надав Україні "велику військову підтримку". "Але я також розумію нетерпіння України. Для неї час вимірюється не годинами, а людськими життями", – підкреслила вона.

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Як зазначила Кальюлайд, кожен день, "витрачений на роздуми, віддаляє перемогу" України у війні.

Винищувачі для України

17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові надати ЗСУ винищувачі. Проте багато західних партнерів України скептично ставляться до постачання Києву сучаснх винищувачів.

Так, міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що Україна отримає винищувачі, але тільки після війни з РФ, оскільки навчання пілотів вимагає багато часу. Не підтримав ідею постачання винищувачів і президент США Джо Байден. На його думку наразі такі поставки не на часі.

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