Марін підкреслила, що обговорення питання про винищувачі зараз на дуже ранній стадії.

Прем'єрка Фінляндії Санна Марін допустила початок переговорів щодо передачі Україні старих винищувачів, пише Yle.

За її словами, Фінляндія зараз у цікавому становищі, оскільки ухвалилиа рішення щодо придбання нових винищувачів.

"Так, я думаю, ми можемо обговорити і "Хорнети", чи можна буде передати їх Україні і яка підготовка буде потрібна, - сказала Марін.

Марін підкреслила, що обговорення питання про винищувачі зараз на дуже ранній стадії і необхідно широке міжнародне співробітництво.

Згідно з відкритими даними, у Фінляндії 55 винищувачів F/A-18 Hornet і близько двадцяти тренувальних моделей, є також старіші тренувальні моделі британських Hawk.

Фінляндія замовила у США 64 винищувачів F-35, їх повинні поставити до 2026 року.

Винищувачі для України - що відомо

Передача Україні нових західних винищувачів досі не розблокована. Захід разом зі США вважає, що цей вид озброєння поки не може задовольнити потреби ЗСУ, водночас зосереджуючись на виробництві та постачанні більшої кількості боєприпасів та важкої техніки.

Однак у Британії підкреслили, що винищувачі можуть бути поставлені Україні в "довгостроковій перспективі", з чим пов'язаний початок тренувань і тестувань українських пілотів на натівських літаках.

Країни Заходу також допускають передачу Україні зі своїх запасів радянських і модернізованих Міг-29. Наприклад, "за" такі поставки вже висловилася Польща.

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