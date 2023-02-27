Валерій Залужний наголосив, що кожний отриманий снаряд і одиниця озброєння - це врятовані життя українських військових та мирних громадян.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі наголосив на необхідності посилення системи протиповітряної оборони України, зокрема за допомогою бойових літаків F16.

"Ми традиційно приділили увагу питанням постачання військової техніки, озброєння і боєприпасів у рамках міжнародної технічної допомоги Україні, ситуації на лінії фронту та подальшим планам Сил оборони нашої держави щодо деокупації її території", - повідомив Залужний.

Також він зазначив, що "актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й через надання багатоцільових бойових літаків F16".

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Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі, керівництву та народу Сполучених Штатів Америки за послідовну підтримку України у боротьбі з неспровокованою та невиправданою агресією Росії.

"Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - заявив Залужний.

Літаки F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, Україна давно очікує на рішення США щодо передачі Україні винищувачів F-16. Однак, нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні" F-16. За його словами, США передають Україні танки, артилерію і засоби протиповітряної оборони. Глава Білого дому підкреслив, що це те, що потрібно, щоб забезпечити можливість успіхів навесні, влітку і на початку осені.

Тим часом, голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол заявив, що Конгрес продовжить тиснути на адміністрацію Байдена щодо передачі винищувачів F-16 Україні. На його думку, це озброєння може з'явитися в Україні у "вирішальний та поворотний" момент конфлікту.

Маккол нещодавно з групою інших конгресменів-республіканців зустрічався в Києві із Володимиром Зеленським. За даними видання CNN, президент України відправить їм список озброєнь, включаючи винищувачі F-16, які необхідні для прискорення закінчення війни з Росією. Видання пише, що Байден і Марк Міллі поки виступали проти такого кроку через побоювання, що це може призвести до ескалації конфлікту.

CNN з посиланням на джерела також свтерджує, що високопоставлені військові керівники непублічно визнають, що F-16 допоможуть Україні виграти війну. Видання також пише про розбіжності в поглядах щодо цих літаків у Пентагоні - зокрема, розкол із більш обережним підходом Міллі, який, згідно з численними джерелами, довгий час побоювався будь-яких дій, які можуть спровокувати ескалацію з боку Росії.

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