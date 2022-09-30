Окупанти не можуть відступити, бо усі шляхи під вогневим контролем ЗСУ.

Оточення російського угрупування поблизу Лимана дозволить ЗСУ звільнити в подальшому окуповані території Луганщини і Харківщини.

Таку думку озвучив військовий експерт Валерій Рябих в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Що стосується операції з оточення Лиману, то після знищення цього угруповання в обороні противника може утворитися велика прогалина. Це може спростити просування ЗСУ і вихід на оперативний простір, що сприятиме подальшому звільненню як Харківської, так і Луганської областей. Також це повне перерізання шляхів постачання угруповання російських окупаційних військ, що діє у цьому районі", - зазначив Рябих.

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Росіяни потрапили в котел у Лимані

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що українські захисники почали звільняти Луганську область. Перші свіжомобілізовані росіяни вже потрапили до полону.

Експерт Defense Express Іван Киричевський повідомляв, що вперше в історії ЗСУ провели операцію з оточення противника.

Крім того, у соцмережах з'явилося відео, згідно якому українська армія ввійшла у Ямпіль Донецької області, що на південному сході від Лимана.

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