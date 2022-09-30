У Росії ситуацію в Лимані для себе називають "надзвичайно складною".

ЗСУ ввійшли у Ямпіль Донецької області, що на південному сході від Лимана, у якому, згідно з даними західних аналітиків і зізнань самих російських пропагандистів, окупанти потрапили в "оперативне оточення".

Відео підтвердження у соцмережах опублікували самі військові.

Український боєць на тлі адмінбудівлі в населеному пункті заявив: "Ну що котики, Ямпіль - наш".

Відео дня

Офіційного підтвердження Генштабом поки немає.

Лиманський "котел" - що відомо

Ще кілька днів тому західні аналітики заявляли, що ЗСУ, схоже, мають намір оточити російські сили у Лимані Донецької області. Це дозволить захисникам загрожувати позиціям РФ уздовж західного кордону Луганської області та в районі Сєвєродонецька-Лисичанська

Бійці взяли всі шляхи під вогневий контроль, тому у росіян мало шансів повторити масовий відхід з позицій, як це було у Харківській області.

За останніми даними, ЗСУ, ймовірно, практично завершили оточення російського угруповання в Лимані і перерізали критично важливі наземні комунікації, що підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман.

Російські пропагандисти у своїх соцмережах підтверджують, що їхнє угрупування "в оперативному оточенні" та що загарбники ведуть "кругову оборону".

У Росії ситуацію в Лимані для себе називають "надзвичайно складною".

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у війні з Україноюв вже понад 59 тисяч своїх бійців і тисячі одиниць техніки.

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