На його думку, запас ракет ніколи у РФ не закінчиться, оскільки завжди буде якесь мінімальне виробництво.

Росія зараз використовує ракети, які є радянськими проектами. Їхні характеристики були підвищені завдяки обладнанню та запчастинам іноземного походження.

Військово-політичний оглядач "Інформаційного спротиву" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо" зауважив, що ракетні запаси агресора є відновлювальними.

"Росіяни мають виробництво ракет, яке не є серійним, а залежне від контрабанди запчастин, які у своїй більшості мають іноземне походження. Фактично всі ракети, які зараз використовує Росія, є радянськими проектами, а свої характеристики вони підвищили шляхом використання обладнання та запчастин іноземного походження. Ці підвищені характеристики надають їм деякі переваги перед ППО. Однак, саме залежність від іноземних запчастин і робить їх виробництво поштучним. Тобто, якщо є все необхідне, то вони можуть робити 2-3 ракети на тиждень, а можливо навіть і менше, бо залежить від наявності запчастин", - пояснив він.

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На думку Коваленка, запас ракет у Росії ніколи не закінчиться, оскільки завжди буде якесь мінімальне виробництво.

"А те, що зараз використовується, то можна вже говорити про недоторканий запас, бо навіть у найкращі часи для Росії, вона деяку номенклатуру ракетної зброї виробляла у невеликій кількості. А зараз у більш скрутні часи через санкції та інші фактори, це виробництво у росіян фактично перебуває в анабіозі, тобто воно є, але не настільки потужне, аби забезпечувати кожного дня по 100 обстрілів території України ракетною зброєю", - додав експерт.

Ракетний терор РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія здійснила масштабні ракетні обстріли України 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Внаслідок цього було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

15 листопада, Росія повторила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО.

Вже 17 листопада РФ знову атакувала Україну. За даними Генштабу, цього разу окупанти випустили 16 ракет.

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