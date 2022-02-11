Також американський президент заявив, що не планує відправляти в Україну війська.

Президент США Джо Байден закликав усіх американців, які залишаються в Україні, виїжджати з країни через загрозу російського вторгнення.

Про це американський президент заявив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

"Американські громадяни повинні виїхати зараз же", - зазначив Байден.

"Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація і всі можуть швидко збожеволіти", - додав він.

Також журналіст телеканалу запитав Байдена про наявність сценарію, який може спонукати президента США направити війська в Україну для порятунку американців, що тікають з країни.

"Ні. Це світова війна, коли американці й Росія починають стріляти одне в одного", - відповів Байден.

"Ми знаходимося в зовсім іншому світі, ніж будь-коли", - додав він.

Також негайно покинути Україну закликали й у Держдепі США.

"Не відвідуйте Україну через збільшену загрозу військових дій Росії і COVID-19; ті, хто знаходиться в Україні, повинні негайно виїхати комерційними або приватними рейсами", - йдеться у повідомленні.

У Держдепі зазначають, що повідомлення про нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною продовжують надходити, а це вказує на можливість масштабних військових дій.

"Громадяни США в Україні повинні знати, що уряд США не зможе евакуювати своїх громадян у разі військових дій Росії де-небудь в Україні. Військові дії можуть початися в будь-який час і без попередження, а також серйозно вплинуть на здатність посольства США надавати консульські послуги, включаючи допомогу громадянам США при виїзді з України", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ поширили інформацію, що Білий дім схвалив план надання допомоги американцям, які можуть спробувати евакуюватися з України у разі вторгнення Росії.

У публікаціях стверджувалося, що план полягає в тому, що війська з 82-ї повітряно-десантної дивізії почнуть створювати зони обробки і тимчасові притулки на території Польщі недалеко від кордону з Україною, куди американці тікають з України, і могли б звернутися за допомогою під час транзиту.

Пізніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі спростувала цю інформацію.

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