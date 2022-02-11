Держсекретар США відзначає, що й надалі спостерігаються тривожні ознаки імовірного загострення ситуації Росією.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявляє, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну у будь-який час, у тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Як повідомляє Reuters, про це держсекретар США сказав на прес-конференції у Мельбурні (Австралія).

Блінкен сказав, що Вашингтон продовжує "скорочувати чисельність" співробітників американського посольства в Україні і повторив заклик Держдепартаменту, аби усі американці в Україні покинули країну негайно.

"Просто кажучи, ми продовжуємо спостерігати за дуже тривожними ознаками російського загострення, у тому числі нові сили прибувають на український кордон", - сказав Блінкен.

"Як ми казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і для розуміння, це включає період під час Олімпійський ігор", - наголосив держсекретар.

Як відомо, зимові Олімпійські ігри відбуватимуться у Пекіні до 20 лютого.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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