У марші беруть участь кілька тисяч людей.

У центрі Києва розпочався Марш за єдність України.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції вирушили з парку Тараса Шевчека, й наразі йдуть вул. Володимирською і бульваром Шевченка.

У марші беруть участь кілька тисяч людей.

Рух автомобілів на маршруті ходи перекрито.

Як повідомили журналістів учасники акції, її мета – показати РФ, що українці не бояться її залякувань, погроз розпочати масштаб наступ військ, й у разі наступу українці чинитимуть опір.

З гучномовця на початку колони лунають патріотичні пісні, також учасники співають відому пісню харківських ультрас про Володимира Путіна.

Марш організували рух "Гонор" та громадський активіст Сергій Стерненко.

Раніше всебічну підтримку Україні у протистоянні російській агресії продемонстрували й іноземні громадяни, які працюють та мешкають в нашій країні. У Києві вони вийшли на Міжнародний марш єдності за Україну. Кілька сотень людей пройшлися середмістям - від парку Шевченка до Хрещатика. Під час ходи вони тримали в руках національні прапори своїх держав і України та вигукували патріотичні гасла.

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