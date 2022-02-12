При цьому повідомляється, що посольство у Києві продовжує виконувати свої функції.

Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повідомила про рішення скоротити штат російського посольства у Києві.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ РФ.

"Прийняли рішення про деяку оптимізацію штатів російських закордонних установ в Україні. Звертаємо увагу на те, що наші посольство і консульства продовжать виконання своїх основних функцій", - сказала Захарова.

Разом з тим УНІАН не вдалося отримати коментар у посольстві РФ, оскільки на телефонні дзвінки там не відповідають.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну в будь-який момент, в тому числі під час зимових Олімпійських ігор.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може початися з повітряних бомбардувань і ракетних ударів.

11 лютого низка країн, серед яких США, закликали своїх громадян залишити територію України через загрозу вторгнення російських військ.

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