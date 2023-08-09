За даними Міністерства економіки, у 2022 році ВВП України скоротилось на третину.

Близько 6,2 млн українців, які виїхали з країни на початку повномасштабної війни, досі лишаються за кордоном. Кожні 100 тисяч з них знижують ВВП України на 0,5%. Якщо врахувати, що ВВП України довоєнного 2021 року склав майже $200 мільярдів, виходить, що, за даними американських журналістів, відʼїзд кожних 100 українців за кордон знижує цифру річного ВВП України приблизно на 1 мільярд доларів.

Як пише видання The Wall Street Journal, внаслідок повномасштабного вторнення близько восьми мільйонів людей виїхали з України, більшість з них сподівались, що ця еміграція буде недовгою. Втім, за даними ООН, близько 6,2 млн українців досі залишаються за кордоном, що свідчить про те, що лише близько 1,8 млн з них повернулися на Батьківщину.

Опитування, проведене Міжнародною організацією з міграції ООН у травні-червні 2023 року, показало, що близько мільйона українців, які перебували за кордоном, повернулися до місця свого походження з візитом або на постійне проживання. Ще 353 тис. людей повернулися з-за кордону, але залишилися переміщеними всередині України.

Відео дня

Міністерство економіки заявило, що прогнозоване падіння валового внутрішнього продукту України становить 0,5% на кожні 100 тис. українців, які проживають за кордоном. За даними відомства, у 2022 році ВВП України скоротилось на третину.

Скорочення населення України - новини

Як повідомляв УНІАН, на початку літа Український інститут майбутнього оприлюднив дані згідно з якими кількість населення України скоротилося до 29 мільйонів, з них працює лише третина.

Разом з тим у разі важкої зими лише незначна кількість українців - 3% - планує виїхати з України.

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