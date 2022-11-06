Список охочих отримати перепустку заповнений на півтора місяці вперед.

За цей тиждень російські загарбники випустили з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей України лише 906 людей.

Як зазначив міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров, ще тисячі українців чекають своєї черги. "Влада" змушує жителів оформлювати перепустки в комендатурах окупованих населених пунктів, але через велику кількість охочих термін очікування перепустки – до місяця і більше.

"У Мелітополі список заповнено аж до середини грудня", – зауважив Федоров.

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Він також нагадав, що є ще 2 альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасово окупований Крим.

Блокування виїзду з окупованих територій Україні: що варто знати

Наприкінці вересня окупанти обмежили пропуск громадян на підконтрольну територію України через населений пункт Василівка на Запоріжжі.

Спершу на ворожому блокпості припинили пропускати чоловіків віком від 18 до 35 років. Це пов’язували з намірами ворога проводити так звану "мобілізацію".

З 1 жовтня окупанти ввели обов’язкові перепустки для в’їзду та виїзду з окупованої території.

З 29 вересня у черзі на виїзд очікували більш ніж 4 тисячі людей. За перших 2.5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію лише 200 авто. Росіяни тримали українців у заручниках, не пропускали навіть дітей і людей похилого віку.

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