Зазначається, що "нова система" загарбників почне діяти з жовтня.

Російські окупанти на захопленій частині Запорізької області вводять обов'язкові перепустки. Нова "система" загарбників почне діяти з початку жовтня.

Про це повідомив глава окупаційної адміністрації регіону Євген Балицький у своєму Telegram-каналі.

"01.10.2022 року всі переміщення через КПП Василівка проводяться виключно за перепустками, які оформляються за письмовою заявою", - йдеться в повідомленні колаборанта.

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При цьому він заявив, що заява для оформлення перепустки на виїзд подається особисто і заяву для оформлення перепустки на в'їзд подає приймаюча сторона.

Як раніше повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські окупанти і колаборани перенесли дату проведення псевдореферендуму на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей з 11 вересня по 4 листопада.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що в одному з сіл в поліцейські встановили понад 20 можливих пособників російських окупантів або коригувальників вогню. За підсумками відпрацювання поліцейські перевірили близько 790 осіб і 22 авто.

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