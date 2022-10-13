На сьогодні окупанти не дають людям можливості виїжджати через Василівку, з 29 вересня у черзі на виїзд очікують більш ніж 4 тисячі людей.

У жителів тимчасово окупованої частини Запорізької області може з’явитися новий шлях для евакуації.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

"З’явився новий шлях для евакуації. Вже другий день наші мешканці виїжджають цим шляхом. Це через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ, потім до РФ, а потім, як завжди, до Грузії або Європейського Союзу. Ми знаємо вже, коли вдало проходили ці спроби для виїзду. Як тільки будемо знати більше деталей, будемо розказувати і для наших мешканців, щоб вони евакуювалися. Тому що головне, що ніхто не може гарантувати безпеку на тимчасово окупованій території", - пояснив Федоров.

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Він зауважив, що з кінця вересня окупанти заблокували можливість для жителів виїхати через Василівку Запорізької області.

"На сьогодні немає можливості виїжджати через Василівку, черга стоїть з 29 вересня більш ніж 4 тис. наших мешканців. За останні 10 днів змогло виїхати менш ніж 200 людей. Не випускають літніх людей, батьків з дітьми – нікого не випускають. І найголовніше, невідомі правила, за якими можна виїхати. Спочатку це було отримання перепустки, потім це отримання якогось спецталона в комендатурі, зараз - просто не випускають", - сказав Федоров.

Мер Мелітополя зазначив, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області склалася дуже важка гуманітарна ситуація, тому жителі намагаються виїхати на підконтрольну Україні територію.

"Перш за все через те, що Запорізька атомна електростанція знаходиться в руках ворога, то є постійні перебої з електропостачанням на тимчасово окупованій частині Запорізької області. В місті Мелітополі, як і в інших тимчасово окупованих містах області, по декілька годин на добу може не бути світла, а, як наслідок, немає води, немає мобільного зв’язку та інтернету. Газу немає вже більше ніж три місяці, а за декілька тижнів має розпочатися опалювальний сезон, і цього також не буде на тимчасово окупованих територіях. Це вже не кажучи про ціни в магазинах, про відсутність медикаментів в аптеках і про те, що більш ніж 50% наших лікарів виїхало з міста. Тож гуманітарна ситуація дійсно є катастрофічна", - підкреслив Федоров.

"Референдуми" РФ на тимчасово окупованих територіях: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до РФ. 30 вересня Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

4 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області ускладнилась ситуація із харчами та ліками.

Він зазначив, що окупанти намагаються знецінити гривню, тому ціни в магазинах міста надвисокі.

8 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що на блокпосту біля Василівки велике скупчення автомобілів з жителями, які хочуть потрапити на підконтрольну Україні територію, але російські військові їх не випускають.

11 жовтня Федоров заявив, що жителі окупованих територій Запорізької області не ідуть на співпрацю з окупантами, тому загарбники викрадають і катують людей.

Понад 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень російськими окупантами.

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