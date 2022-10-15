За 2.5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію лише 200 авто.

Тисячі українці, які прагнуть потрапити на підконтрольну територію, продовжують перебувати на блокпосту окупантів в Василівці (Запорізькіа область). Їх утримують там більше двох тижнів.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"За 2.5 тижні окупанти пропустили на підконтрольну Україні територію всього 200 авто. З тисяч бажаючих залишити анексовані частини Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Люди у відчаї, днями і ночами в машинах, на холоді, без нормальної їжі, з дітьми, старенькими батьками просто втомились чекати і розвертаються до окупованого дому. В надії, що скоро все ж таки вдасться залишити ненависний "рускій мір", – зазначив міський голова.

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Блокування виїзду з окупованих територій Україні: що варто знати

Як повідомлялося раніше, наприкінці вересня окупанти обмежили пропуск громадян на підконтрольну територію України через населений пункт Василівка на Запоріжжі.

Спершу на ворожому блокпості припинили пропускати чоловіків віком від 18 до 35 років. Це пов’язували з намірами ворога проводити так звану "мобілізацію".

З 1 жовтня окупанти ввели обов’язкові перепустки для в’їзду та виїзду з окупованої території.

23-27 вересня у чотирьох областях України – Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій – ворог провів псевдореферендуми про приєднання цих території до Росії. На початку жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про спробу анексії територій та призначив там "очільників".

10 жовтня мер Мелітополя сповістив, що вже 13 днів на ворожому блокпості у Василівці рашисти тримають у заручниках українців. Не пропускають і жінок з дітьми, і людей похилого віку. З 29 вересня у черзі на виїзд очікували більш ніж 4 тисячі людей.

13 жовтня стало відомо, що з’явився новий шлях для евакуації мешканців захоплених росіянами територій. Українці почали виїжджати, прямуючи через Мелітополь, Бердянськ, Новоазовськ до РФ, а потім до Грузії або Європейського Союзу.

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