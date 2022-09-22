Чоловіків призовного віку закликали негайно покидати окуповані території.

На ворожому блокпості у Василівці Запорізької області чоловіків віком від 18 до 35 років не пропустили в бік Запоріжжя.

Про це повідомив у своїх соцмережах мер Мелітополя Іван Федоров.

Посилення контролю Федоров пов'язує з намірами російських загарбників мобілізувати у лави ЗС РФ українських чоловіків на окупованих територіях.

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"Чоловікам віком до 35 років рекомендуємо негайно покинути окуповану територію маршрутом Крим-Грузія", - написав Федоров.

Мер Мелітополя нагадав, що у 2014 році у так званих ЛНР/ДНР окупанти влаштовували справжнє полювання на чоловіків. Те ж саме вони вчинять і на ТОТ Запорізької та Херсонської областей.

"Необхідно вже зараз або намагатись виїжджати в сторону Запоріжжя, або обрати альтернативний шлях - в сторону Грузії через тимчасово окупований Крим. Часу залишилось обмаль", - наголосив міський голова.

Окупація Мелітополя

Довідка УНІАН. Російські війська зайшли у Мелітополь 26 лютого. Відтоді місто та прилеглі райони - під окупацією загарбників.

Українці зустріли росіян мирними протестами, антиросійські мітинги тривали тижнями, поки окупанти не відкрили вогонь по демонстрантах.

З березня у Мелітополі працює тільки російський зв'язок і телебачення. Того ж місяця було викрадено мера міста Івана Федорова за відмову співпрацювати з режимом. Переслідувань зазнали проукраїнські активісти, чиновники і звичайні мешканці.

Мобілізація в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії - у першу чергу фахівців з бойовим досвідом чисельністю до 300 тисяч осіб.

Понад те, ЗМІ звертають увагу, що неопублікований для громадськості указ російського президента може дозволити керівництву РФ мобілізувати до 1 мільйона осіб.

Водночас західні експерти сумніваються у здатності збройних сил Росії прийняти, навчити і забезпечити хоч би початково заявлену кількість новобранців.

Аналітики вважають, що мобілізація в Росії демонструє складне становище окупантів на полі бою, адже збіглась з військовою поразкою ЗС РФ під Харковом, а також не завадить контрнаступу ЗСУ у найближчій перспективі.

Водночас експертне середовище схиляється до думки, що першими мобілізують чоловіків на окупованих територіях України, як це було напередодні 24 лютого з ОРДЛО.

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