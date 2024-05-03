За словами Киричевського, Україна не буде офіційно повідомляти про отримання західних винищувачів.

Україна може поєднати ЗРК Patriot та західні винищувачі F-16 для знищення більшої кількості російської авіації, заявив в ефірі телемарафону військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Як нам (раніше, – УНІАН) вдалося присадити потенціал російської авіації. Це була тактика, коли наші пілоти російські літаки під позиції наших ЗРК. Якщо раптом, з появою F-16 із ЗРК Patriot" вийде повторити цей фокус, то ніхто проти не буде, що знову почнуть оновлюватися втрати російських літаків", – сказав експерт.

Він також додав, що ані Україна, ані західні партнери не будуть публічно повідомляти про передачу літаків F-16. Адже росіяни мають дізнатися про це безпосередньо на полі бою.

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"У нас був цікавий момент про F-16, мовляв, вони будуть після Великодня. Момент у тому, що навіть коли країни НАТО нам давали модернізовані Міг-29, ніхто ж не робив публічних анонсів, не перерізав червону стрічку. Ці літаки почали просто працювати й росіяни це на собі відчули. Відповідно, коли у нас в небі почне щось, від чого росіянам доведеться увертатися з їхніми КАБами, вони це відчують. І десь згодом ми дізнаємося, що F-16 вже допомагають щонайменше відлякувати російські носії КАБів", – пояснив експерт.

F-16 для України: останні новини

Раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що дата передачі Україні літаків F-16 кілька разів переносилася. То ж про їх отримання Київ не буде повідомляти офіційно.

За словами Іллі Євлаша, винищувачі F-16 зможуть добре працювати у парі з українськими літаками. Однак, наразі метою Києва є повне переобладнання української авіації.

Військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що головною ціллю F-16 в Україні стануть повітряні цілі РФ – літаки та ракети. Однак, вони також можуть допомогти Силам оборони України й на суходолі.

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