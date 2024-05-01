Речник ПС зауважив, що дата вже кілька разів переносилась, тому про точні терміни поки говорити складно.

У Повітряних силах ЗСУ озвучили орієнтир, коли в Україні почнуть "працювати" західні винищувачі F-16 - після Великодня.

Про це сказав речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш у ранковому ефірі Ранок.LIVE. Так, на запитання, чи є якісь "орієнтири" для громадян України, коли F-16 почнуть "працювати" на нашій території, відповів: "Так, є. Після Пасхи".

"Звичайно, ми не загадуємо ці всі терміни. Вже декілька разів змінювалася ця дата. Тому ми чекаємо. Коли вони зайдуть в Україну, ми обов’язково про це поговоримо", - додав речник.

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Коли Україна отримає нові винищувачі

Як повідомляв УНІАН, Україна очікує отримати західні винищувачі F-16 цього року й готує для них інфраструктуру та інше необхідне, щоб убезпечити ці літаки від ворога. Раніше про це вже сказав Євлаш.

Він зазначив, що коли Україна отримає ці винищувачі, то зможе проводити досить багато різноманітних військових операцій. Наразі ж для цього необхідно підготувати місце базування, розташування винищувачів. За словами Євлаша, наразі розробляються різні методи та варіанти щодо того, як та де саме можна буде безпечно розміщувати західні винищувачі в Україні. Це буде розосереджене використання на різних типах злітних смуг, аеродромах і ворогу буде складно їх знаходити, підкреслив речник ПС.

На початку квітня Євлаш повідомив, що дві групи українських пілотів вже безпосередньо відточують свої навички на сучасних винищувачах F-16 за кордоном.

У лютому поточного року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас говорив, що винищувачі F-16 в Україні можна буде побачити у червні. За словами голови військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера, такі літаки можуть змінити хід війни українців проти росіян.

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