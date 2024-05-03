За словами Іллі Євлаша, раніше в Україні вже проходили подібні тренування.

Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону розповів, чи зможуть західні винищувачі F-16, які Україна очікує отримати вже цього року, виконувати спільні задачі з радянськими літаками, які є на озброєнні в Україні.

"Звісно, нам хотілося б, щоб ми якомога швидше переозброїли весь наш повітряний парк машин. Це було б легше в обслуговуванні та ефективніше в застосуванні. Однак, зараз будемо виходити вже безпосередньо з того, що в нас є. Ми бачимо, як ми ефективно застосовуємо радянські комплекси ППО разом із новітніми західними. Це стосується й іншої техніки, тому проблем виникнути не повинно", – сказав Євлаш.

Він також додав, що у 2000-х роках в Україні вже відбувалися спільні тренування західних винищувачів F-16 та українських літаків.

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"Тоді вже прилітали до України F-16 та під час міжнародних навчань виконували спільні маневри разом із Су-27, Міг-29, досить успішно та ефективно це було поєднано. Тому жодних проблем із цим застосуванням не виникне", – пояснив Євлаш.

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Раніше Ілля Євлаш заявив, що наразі складно встановити чіткі терміни прибуття до України західних винищувачів. Адже ця дата раніше вже змінювалася кілька разів.

На думку військового експерта Владислава Сєлєзньова, винищувачі F-16 можуть у першу чергу посилити українську систему ППО. Однак, вони можуть допомогти й у боротьбі з ворогом як на землі, так і над акваторією Чорного моря.

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