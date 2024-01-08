Зауважується, що наразі проведено оцінку аеродромів.

У рамках програми інтеграції багатоцільового літака F-16 в систему Сил оборони Україна провела оцінку аеродромів і наразі здійснює підготовку та захист відповідної інфраструктури, щоб прийняти західні винищувачі. Про це у Telegram повідомив перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Робота з інтеграції багатоцільового літака F-16 у загальну систему Сил оборони України триває як всередині України, так і в межах наших спільних з партнерами зусиль в рамках діяльності міжнародної Коаліції військово-повітряних сил. Ці процеси відбуваються одночасно. Працюємо над упровадженням до кінця 2024 року "Швидкого треку", - написав Павлюк.

Він зауважив, що наразі проведено оцінку аеродромів, також наші льотчики та інженери проходять навчання на F-16 з серпня 2023 року за широким набором програм.

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"Всередині України триває складна та кропітка робота щодо підготовки інфраструктури, її захисту, в тому числі засобами ППО та з низки інших питань. Зауважу, що підготовка на території України відбувається в умовах постійного використання аеродромної інфраструктури, інженерів та льотного персоналу для виконання бойових завдань. І ми робимо все, аби одночасно бити ворога, захищати власні спроможності і набувати нових", - зазначив перший заступник міністра оборони України.

Винищувачі F-16 для України - що повідомлялося

За словами речника Командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, західні сучасні винищувачі дуже серйозно змінять хід війни в Україні. За його поясненням, вони допоможуть відігнати російську авіацію подалі та прикрити з повітря наші наземні війська. Ігнат підкреслив, що Україні потрібні сучасні літаки, які зможуть завоювати перевагу в повітрі.

У липні міністр оборони України на той момент Олексій Резніков зауважив, що Україна повинна підготувати інфраструктуру (укриття, забезпечення, заправні станції тощо) для отримання багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. За словами міністра, він говорив про це з Анітою Ананд - міністеркою оборони Канади, в них немає літаків F-16, але готові допомогти Україні у питанні розвитку необхідної інфраструктури.

Резніков зазначив, що як тільки будуть готові інфраструктура й пілоти, спроможні виконувати бойові завдання, а інженери будуть готові цю техніку обслуговувати - в цей момент партнери будуть приймати рішення щодо передачі літаків.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що утримання винищувачів F-16 вимагає мільярди доларів, тож на те, аби розбудувати повітряні сили із достатньою кількістю сучасних літаків Україні знадобиться час. Зокрема, на 10 літаків F-16 необхідно 2 мільярди доларів.

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