США і союзники обрали найбільш розумний підхід - надали значну кількість інтегрованих систем протиповітряної оборони, переконаний генерал Міллі.

Утримання винищувачів F-16 вимагає мільярди доларів, тож на те, аби розбудувати повітряні сили із достаньою кількістю сучасних літаків Україні знадобиться час, заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на брифінгу після засідання "Рамштайн-12".

Міллі наголосив, що встановити контроль над повітряним простором у найшвидший найдешевший спосіб можна з суходолу, розбудовуючи ефективну інтегровану систему протиповітряної оборони, яка буде здатна перехоплювати ворожі цілі на низьких, середніх і дальніх висотах.

"Це найбільш ефективний спосіб, аби позбавити росіян переваги у повітрі, і це саме те, що українці зробили", – зазначив Міллі.

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При цьому американський генерал наголосив, що для обслуговування винищувачів F-16 треба мільярди доларів.

"Якщо ви візьмете до уваги F-16: десять F-16 - це мільярд доларів, а вартість утримання - це ще один мільярд доларів. Тож, мова йде про 2 мільярди для 10 літаків", - сказав Міллі.

За його словами, росіяни мають тисячу літаків четвертого або п'ятого покоління.

"Тому, якщо ви збираєтесь випробовувати росіян у повітрі, вам знадобиться значна кількість винищувачів четвертого або п'ятого покоління", - наголосив генерал.

Він додав, що якщо оцінювати ситуацію, США і союзники обрали найбільш розумний підхід - надали значну кількість інтегрованих систем протиповітряної оборони, аби прикрити поле битви, та позбавити росіян переваги у повітрі.

"І це дозволило українцям мати успіх на суходолі у наземних маневрах в оборонній битві", - наголосив Міллі.

Генерал наголосив, що українці заслуговують на спроможні повітряні сили.

"На це знадобиться значний час, аби розбудувати повітряні сили за такими розміром, обсягом і масштабом, які будуть необхідними", - сказав Міллі.

Водночас міністр оборони США вважає, що ніхто не має дивуватися, що вартість підтримання та обслуговування винищувачів F-16 буде дорогою.

Він додав, що Сполучені Штати завжди чітко про це говорили, що навчання, обслуговування і утримання вимагають коштів.

"Я хочу подякувати Конгресу за двопартійну підтримку, якою ми заручилися для наших зусиль з надання безпекової допомоги для України. І як ви знаєте, підтримка Конгресу є головним елементом у нашій спроможності допомагати Україні у той спосіб, як ми це робимо", - сказав Остін.

Він додав, що не кожна країна має винищувачі F-16, але можуть виділити кошти.

"Я думаю, ви побачите, як наші колеги намагатимуться започаткувати фонд, у який інші країни зможуть зробити внесок у ці загальні зусилля. Це мають бути міжнародні зусилля. І завдяки цьому, я сподіваюсь, що наш Конгрес буде прихильним підтримати", - сказав Остін.

F-16 для України - що треба знати

Після місяців заяв про те, що Україні не потрібні F-16 для ведення війни, США "дали добро" на їх надання союзниками. Як повідомляли ЗМІ, ключову роль у цьому зіграв держсекретар Ентоні Блінкен.

Питання щодо термінів підготовки українських пілотів для керування F-16 залишається відкритим. Однак вони мають стартувати вже найближчими тижнями.

У програмі тренувань можуть взяти участь Великобританія, Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія.

Данія і Нідерланди, країни, які вже оновлюють свій авіаційний склад поколінням F-35, очолять європейську коаліцію з підготовки українських пілотів.

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